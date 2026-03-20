Carlo Chiodini muore in montagna travolto dal crollo delle pietre sulle guide alpine del Friuli

Un incidente in montagna nel Friuli ha provocato la morte di un uomo di 43 anni. Durante un'escursione con guide alpine, un crollo di pietre ha travolto e ucciso Carlo Chiodini. L'evento è avvenuto a Maniago, in provincia di Pordenone, sul territorio delle guide alpine locali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare l'uomo.

MANIAGO (PORDENONE) - Il crollo delle pietre ha travolto e non ha dato scampo a Carlo Chiodini, morto in montagna all'età di 43 anni. L'uomo era originario di Maniago ma da anni risiedeva a Pozzale di Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, come apprende l'Ansa da fonti informate. L'incidente è avvenuto ieri, a metà giornata, sul Monte Bianco, in Francia, a 3.400 metri di quota sul Grand Flambeau mentre Carlo Chiodini stava partecipando a un corso per aspiranti guida, organizzato dal collegio Guide alpine del Friuli Venezia Giulia. Il 43enne faceva parte di un gruppo di tre alpinisti, colpiti dalla scarica mentre stavano completando un itinerario nel settore al confine con l’Italia. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Carlo Chiodini muore in montagna travolto dal crollo delle pietre sulle guide alpine del Friuli Articoli correlati Valanga fatale in Friuli, muore il giovane pompiere Carlo Notari. “Amava la montagna con tutto se stesso”Bologna, 2 febbraio 2026 – L’hanno trovato sotto metri di neve, dopo ore e ore di ricerche. Valanghe in Friuli: muore travolto uno scialpinista Due valanghe colpiscono Sella Nevea e Casera Razzo: salvo un gruppo di escursionisti mentre un uomo perde la vita sotto… Due valanghe colpiscono... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Carlo Chiodini Discussioni sull' argomento Frana sul Monte Bianco, muore un alpinista italiano: partecipava a un corso per diventare guida; Frana sul Monte Bianco, muore un alpinista italiano. Carlo Chiodini muore in montagna travolto dal crollo delle pietre sulle guide alpine del FriuliMANIAGO (PORDENONE) - Il crollo delle pietre ha travolto e non ha dato scampo a Carlo Chiodini, morto in montagna all'età di 43 anni. L'uomo era originario di Maniago ma ... ilgazzettino.it Tragedia sul Monte Bianco, muore giovane maniagheseCarlo Chiodini, aspirante guida alpina, è stato travolto da una caduta di massi. Partecipava ad un corso organizzato dal Collegio Guide FVG ... rainews.it Un alpinista italiano è morto e un altro è rimasto gravemente ferito oggi a seguito di una caduta di pietre sul massiccio del Monte Bianco. La vittima si chiamava Carlo Chiodini e stava partecipando a un corso per aspiranti guida, organizzato dal collegio Gui - facebook.com facebook Un alpinista italiano è morto e un altro è rimasto gravemente ferito oggi a seguito di una caduta di pietre sul massiccio del Monte Bianco. La vittima si chiamava Carlo Chiodini e stava partecipando a un corso per aspiranti guida, organizzato dal collegio Gui x.com