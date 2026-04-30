Molinaro punta sulla coesione | Obiettivo salvezza in A1

Beatrice Molinaro ha dichiarato che l’obiettivo principale è raggiungere la salvezza in Serie A1 durante un incontro svoltosi ad Aquileia il 29 aprile. La dirigente ha sottolineato l’importanza di mantenere la compattezza della squadra e di lavorare con determinazione per evitare il rischio di retrocessione. Nessun altro dettaglio sulla strategia o sulle scelte future è stato comunicato durante l’evento.

? Cosa sapere Beatrice Molinaro fissa l'obiettivo salvezza in A1 durante il colloquio ad Aquileia il 29 aprile.. La capitana CDA Talmassons punta sulla coesione del gruppo per garantire la permanenza in categoria.. Il capitano della CDA Talmassons, Beatrice Molinaro, ha delineato le prospettive della squadra puntando tutto sulla permanenza nella massima serie per la prossima stagione agonistica. Durante i recenti colloqui avvenuti ad Aquileia il 29 aprile 2026, la leader del gruppo ha espresso una valutazione estremamente positiva dell’assetto tecnico e umano a disposizione. Per la capitana, l’obiettivo primario è la salvezza in A1, un traguardo che richiede di consolidare il lavoro svolto finora all’interno di un collettivo definito come fantastico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Molinaro punta sulla coesione: “Obiettivo salvezza in A1 Notizie correlate Leggi anche: Pellegrino punta in alto: «L’obiettivo salvezza si sta avvicinando. Il Milan mi segue? Vi rispondo così» Spezia: Ruggero torna, Donadoni punta sulla salvezzaLo Spezia di Roberto Donadoni si prepara ad affrontare il Modena in una trasferta decisiva per la lotta salvezza, con l’obiettivo di confermare la...