Spezia | Ruggero torna Donadoni punta sulla salvezza

Lo Spezia di Roberto Donadoni si prepara ad affrontare il Modena in una trasferta decisiva per la lotta salvezza, con l’obiettivo di confermare la vittoria ottenuta contro il Monza. La squadra bianconera partirà con Marco Ruggero nella difesa a tre, mentre Andrea Sottil deve gestire le scelte per De Luca e Ambrosino nel reparto offensivo dei gialloblù. La sfida si annuncia come un momento cruciale dove ogni dettaglio tattico può determinare il destino stagionale delle due formazioni coinvolte. Oltre 700 tifosi seguiranno la squadra ospite, portando un supporto fondamentale in questo turno delicato. L’assenza forzata di alcuni giocatori chiave costringe i tecnici a operare variazioni strategiche che potrebbero rivelarsi determinanti nell’esito dell’incontro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Temi più discussi: Donadoni con la novità Ruggero rispetto al Monza, Sottil se la gioca con De Luca e Ambrosino; Modena Fc - Roberto Donadoni, allenatore Spezia: Aggressivi, corti e compatti, ce la giochiamo a viso aperto con i nostri principi; Donadoni: A Modena con la squadra anti-Monza. Servono intensità e determinazione; Donadoni non è in discussione, Spezia a Padova senza Skjellerup e con qualche cambio rispetto alla Reggiana.

