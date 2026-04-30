Modugno scende in campo Lomoro | i nomi di Noi Popolari e Fare comunità

A Modugno, i gruppi politici Noi Popolari e Fare Comunità hanno annunciato i nomi dei candidati che si presenteranno alle prossime elezioni comunali. Entrambe le forze hanno comunicato ufficialmente le liste con i nominativi dei candidati che concorreranno per un posto nel consiglio comunale. La presentazione delle candidature rappresenta un passo importante in vista della tornata elettorale prevista a breve.

? Cosa sapere Noi Popolari e Fare comunità presentano i candidati per il consiglio comunale di Modugno.. Le liste sostengono la candidatura di Lomoro per le prossime elezioni amministrative.. Modugno si prepara al voto amministrativo con le liste ufficiali di Noi Popolari e Fare comunità, che presentano i candidati per il consiglio comunale in supporto a Lomoro. La corsa elettorale vede schierati decine di nomi che dovranno intercettare le necessità dei quartieri e delle piazze del comune. La lista collegata alla candidatura di Lomoro, denominata Noi Popolari, mette in campo un gruppo numeroso di aspiranti consiglieri. Tra i nomi che puntano al seggio comunale figurano Antonio Barile, Francesco Caravella, Nicola Cascarano e Stefano Di Ciaula.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modugno, scende in campo Lomoro: i nomi di Noi Popolari e Fare comunità Notizie correlate "Noi Moderati" scende in campo: ci sono già i primi nomi per la listaSi inizia a definire in maniera più concreta il percorso di "Noi Moderati con Anna Maria Celesti – La Forza della Comunità", uno dei partiti che... Modugno: “Sarri e Mancini nomi seri per il Napoli”Il futuro della panchina del Napoli continua a essere uno dei temi più caldi attorno al club.