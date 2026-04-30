Mobilità sostenibile dall’Europa a Ferrara in sella alla bicicletta | parte ‘Bike-Up’

Dal 1 al 7 maggio, Ferrara ospiterà ‘Bike-Up! - Sustainable mobility in Ferrara’, uno scambio giovanile finanziato dal programma europeo Erasmus+. L'evento coinvolgerà 25 giovani provenienti da Italia e Irlanda, offrendo loro l'opportunità di vivere la città in modo sostenibile e internazionale attraverso l'uso della bicicletta. La manifestazione mira a promuovere la mobilità sostenibile e a favorire l'incontro tra giovani di diversi paesi.

Una settimana per vivere la città in modo nuovo, sostenibile e internazionale: dall'1 al 7 maggio prende il via ‘Bike-Up! - Sustainable mobility in Ferrara’, lo scambio giovanile finanziato dal programma europeo Erasmsus+ che porterà sul territorio 25 giovani provenienti da Italia, Irlanda.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Ferrara pedala verso il futuro: Expo Bike, 3 giorni di mobilità green.Ferrara in Bicicletta: Expo Bike Accende i Riflettori sulla Mobilità Sostenibile Ferrara si appresta a vivere una settimana dedicata al ciclismo e... Toyota Yaris: Arriva la versione elettrica per rispondere alla crescente domanda di mobilità sostenibile in Europa.Toyota Yaris Elettrica: L’Icona del Segmento B Svolta Verso il Futuro La Toyota Yaris, da sempre un punto di riferimento nel mercato delle auto... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Corso Europa, fino al prossimo 8 maggio senso unico da via Gorra a via Rigolli; Propulsori innovativi per un settore dell’aviazione più sostenibile; UE: ong chiede tassazione extraprofitti petrolio per sostenere la mobilità elettrica; Dal Molise un modello per l’Europa: primato sul trasporto extraurbano elettrico. Dal Molise un modello per l’Europa: primato sul trasporto extraurbano elettricoCAMPOBASSO – Il Molise si afferma come esempio virtuoso nel panorama europeo della mobilità sostenibile, conquistando un importante ... molisenetwork.net Mobilità sostenibile, FNM rilancia. Pili: Servizi su misura e idrogeno per guidare il cambiamentoTask Force Italia apre un focus sulla trasformazione della mobilità verso modelli integrati, sostenibili e inclusivi. Nell’intervista a Francesca Pili di FNM Group emerge come personalizzazione dei se ... ansa.it Seguici su Typo Media per altre novità su mobilità sostenibile e innovazione! Venti milioni di esemplari in cinquant’anni sono un’eredità pesante, di quelle che non ti permettono di sbagliare mossa. La nuova Volkswagen ID. Polo che abbiamo visto ad Ambu - facebook.com facebook