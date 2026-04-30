Mistero sul Carso | GPS intermittente scatena i soccorsi a Opicina

Giovedì 30 aprile, tra Banne e Opicina, un intervento di soccorso di grandi dimensioni si è svolto a causa di un segnale GPS intermittente. La situazione ha coinvolto numerosi mezzi e squadre di emergenza che hanno operato nella zona per garantire l’assistenza. La presenza di problemi di localizzazione ha complicato le operazioni, rendendo necessarie verifiche sul campo e coordinamenti continui tra i soccorritori.

? Cosa sapere Soccorso massiccio tra Banne e Opicina giovedì 30 aprile per segnale GPS intermittente.. L'attivazione involontaria di un dispositivo ha mobilitato vigili del fuoco e nuclei cinofili.. Nel pomeriggio di questo giovedì 30 aprile 2026, un massiccio dispiegamento di soccorsi tra le zone di Banne e Opicina ha trasformato il tranquillo scenario del Carso in un teatro di ricerche intense a seguito di un segnale GPS intermittente ricevuto dalla sala operativa Nue112. L’allarme è scattato quando un dispositivo elettronico, un telefono cellulare o un apparato portatile per la localizzazione, ha iniziato a trasmettere ripetutamente coordinate precise, innescando una procedura di emergenza che ha coinvolto diverse forze dell’ordine e corpi di soccorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mistero sul Carso: GPS intermittente scatena i soccorsi a Opicina Notizie correlate Falso allarme a Treviso: il vento inganna e scatena i soccorsiUn finto incidente aereo ha scatenato un massiccio dispiegamento di mezzi di soccorso nella provincia di Treviso, mercoledì 22 aprile 2026, dopo che... Cade in parapendio sul Monte Carso: ferito quarantenneCade con il parapendio e si procura una sospetta frattura alla gamba: è successo sul monte Carso a un 45enne triestino.