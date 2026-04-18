Prima del loro match a Stoccarda, Elena Rybakina ha parlato positivamente di Mirra Andreeva, sottolineando le sue qualità come giocatrice. Nel torneo, Rybakina ha affrontato e vinto una partita difficile contro Leylah Fernandez in semifinale. La competizione tra le due promette di essere interessante, considerando le recenti prestazioni di entrambe. La sfida si svolgerà nelle prossime ore, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis.

"> Elena Rybakina in semifinale: una vittoria combattuta contro Leylah Fernandez. Elena Rybakina ha dimostrato di avere un grande spirito combattivo nel suo match contro Leylah Fernandez per accedere alle semifinali dello Stuttgart Open. Dopo un inizio promettente nel torneo, dove ha superato Diana Shnaider senza grossi problemi, la tennista kazaka ha dovuto fronteggiare una situazione difficile, trovandosi sotto di un set contro la canadese. Dopo un primo set perso, Rybakina ha reagito con determinazione, chiudendo la partita con il punteggio di 6-7, 6-4, 7-6. Con questa vittoria, Rybakina si avvicina a un altro trofeo nella sua carriera, avendo ora bisogno di soli due successi per aggiungere un nuovo titolo alla sua collezione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Elena Rybakina elogia Mirra Andreeva prima del confronto a Stoccarda.

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