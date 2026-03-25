Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha emesso un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un uomo di 45 anni residente in città. La decisione è stata presa a seguito di segnalazioni relative a minacce e aggressioni fisiche rivolte alla moglie. L’uomo non può più entrare nell’abitazione e deve mantenere una distanza dalla donna.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un cittadino reatino di 45 anni. Questa misura, che include un divieto di avvicinamento e l’applicazione del braccialetto elettronico, è stata disposta dall’Autorità Giudiziaria in seguito a un’indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Rieti. La decisione è scaturita dopo che la moglie convivente dell’uomo ha presentato una denuncia dettagliata, nella quale ha raccontato di aver subito continue minacce e aggressioni fisiche da parte del marito. Indagini e testimonianze di maltrattamenti. Gli investigatori... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Rieti: continue minacce ed aggressioni fisiche a moglie, 45enne allontanato da casa

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