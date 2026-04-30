Million Day | in palio 1 milione con le estrazioni

Mercoledì 29 aprile si tengono le estrazioni di Million Day, il gioco che permette di vincere fino a un milione di euro. Le estrazioni si svolgono due volte al giorno e prevedono l’estrazione di cinque numeri tra 55. Per i giocatori è disponibile un supporto telefonico al numero verde 800 921 121. È possibile partecipare acquistando un biglietto presso i punti vendita autorizzati.

? Cosa sapere Million Day: estrazioni di mercoledì 29 aprile con premi fino a un milione di euro.. Il gioco prevede due sorteggi su 55 numeri con supporto al numero verde 800 921 121.. Le estrazioni del Million Day di mercoledì 29 aprile 2026 prevedono due appuntamenti con la fortuna, alle ore 13:00 e alle ore 20:30, per l’assegnazione di premi fino a un milione di euro tramite l’indovinare cinque cifre su un totale di 55. Il gioco, che vede una partecipazione costante di scommettitori in tutta Italia, si rinnova con le consuete sessioni pomeridiane e serali. Chi ha tentato la sorte deve attendere i numeri vincenti che verranno comunicati in diretta live per verificare la possibilità di accaparrarsi il jackpot previsto dal regolamento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Million Day: in palio 1 milione con le estrazioni VINCITE COSTANTI AL MILLION DAY CON 4 NUMERI E TERNI TI SVELO LA STRATEGIA APPLICATA ANCHE AL LOTTO! Notizie correlate Million Day: in palio 1 milione, ecco le ore delle estrazioniLe estrazioni del Million Day previste per questo mercoledì 8 aprile 2026 vedono i partecipanti in attesa dei numeri vincenti che verranno estratti... Million Day 3 aprile: due estrazioni, un milione in palioIl calendario segna venerdì 3 aprile 2026 e l’attesa si fa palpabile per i milioni di italiani che hanno scelto il Million Day come via d’accesso a... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Million Day 29 aprile: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30; Estrazione Million Day 28 aprile 2026: i numeri vincenti; Million Day, l’estrazione delle 13:00 di lunedì 27 aprile; Estrazione Million Day oggi 24 aprile: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30. Million Day 29 aprile: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30Doppio appuntamento con Million Day ed Extra MillionDay martedì 29 aprile. In palio fino a un milione di euro per concorso ... affaritaliani.it Estrazione Million Day 28 aprile 2026: i numeri vincentiIl MillionDAY è una lotteria basata sull'estrazione casuale di 5 numeri compresi tra l'1 e il 55. I numeri vincenti dell'estrazione delle 13 e delle 20:30 di oggi. corrierenazionale.it Estrazione MillionDay n. delle ore 13:00 di martedì 28 aprile 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook