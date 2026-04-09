Mercoledì 8 aprile 2026, le estrazioni del Million Day sono programmate per le 13:00 e le 20:30. Per questa giornata, i partecipanti attendono i numeri vincenti che potranno portare a un premio di un milione di euro. L'estrazione avviene in due momenti distinti, offrendo due opportunità di vincita nello stesso giorno. Il gioco prevede la possibile assegnazione di un montepremi di un milione di euro.

Le estrazioni del Million Day previste per questo mercoledì 8 aprile 2026 vedono i partecipanti in attesa dei numeri vincenti che verranno estratti nelle due sessioni della giornata, alle ore 13:00 e alle ore 20:30. Il gioco, che consiste nell’individuare correttamente 5 cifre su un totale di 55, offre la possibilità di raggiungere un premio fino a un milione di euro. Il calendario delle estrazioni e la dinamica del gioco. La programmazione delle estrazioni per la giornata odierna segue il consueto schema temporale, con l’appuntamento pomeridiano fissato per le 13:00 e quello serale programmato per le 20:30. segue i risultati in tempo reale,... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Million Day: in palio 1 milione, ecco le ore delle estrazioni

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Estrazione Million Day 8 aprile 2026: i numeri vincentiIl MillionDAY è una lotteria basata sull'estrazione casuale di 5 numeri compresi tra l'1 e il 55. I numeri vincenti dell'estrazione delle 13 e delle 20:30 di oggi. corrierenazionale.it

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Estrazione MillionDay n. delle ore 13:00 di domenica 05 aprile 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook