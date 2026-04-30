Milano Marittima protagonista con l’architetto Fontana

All’ultima edizione del Salone del Mobile di Milano, l’architetto Fabrizio Fontana ha partecipato come ospite d’onore. Durante l’evento, ha mostrato al pubblico e agli esperti le realizzazioni architettoniche che caratterizzano Milano Marittima, mettendo in evidenza le sue opere e i progetti portati avanti nella località balneare. La sua presenza ha attirato l’attenzione su alcuni aspetti distintivi dell’architettura della zona.

L’architetto Fabrizio Fontana è stato ospite d’eccezione all’ultima edizione del Salone del Mobile di Milano, presentando al pubblico e agli esperti del settore l’eccellenza architettonica che contraddistingue Milano Marittima. Fontana ha sottolineato il profondo legame tra Milano e la località balneare, ripercorrendo la visione originaria di Giuseppe Palanti, che agli inizi del Novecento immaginava una "città-giardino" immersa nella pineta della costa romagnola. Il rapporto tra Milano e Milano Marittima affonda le sue radici nella storia e nella cultura urbanistica. Palanti concepì la località balneare come rifugio esclusivo per i milanesi, dove la natura fosse protagonista, anticipando i valori contemporanei della sostenibilità e della qualità ambientale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Milano Marittima protagonista con l’architetto Fontana Notizie correlate Milano Marittima è ‘Naturalmente iconica’Milano Marittima propone una stagione estiva 2026 all’insegna di glamour, natura e grandi eventi. Nuova residenza diffusa a Milano MarittimaA Milano Marittima Bellettini Collection presenta BellettiniHome, un nuovo progetto di accoglienza diffusa. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Milano Marittima protagonista con l’architetto Fontana; Milano Marittima, il MarePineta compie 100 anni: ecco le novità per i ponti; Casting a Milano Marittima: cercasi coppia per contenuti fotografici e video; I candidati a sindaco a confronto sul rilancio di Milano Marittima. Dal pubblico la richiesta di un assessore dedicato alla località. Milano Marittima, al via la stagione eventi: Casa Spadoni on the Beach protagonista con moda e gustoAl via la stagione degli eventi a Milano Marittima, che per il secondo anno vede la prosecuzione della collaborazione tra Papeete Beach Club, Casa Spadoni ... ravennanotizie.it Soggiorno marino a Milano Marittima. Il Comune di Biella, in collaborazione con il Centro Dinamico Biella, promuove un soggiorno marino dedicato ai cittadini over 60, con l’obiettivo di favorire benessere, socializzazione e momenti di svago in un contesto org - facebook.com facebook