Milano il 1° maggio | tra misteri del cosmo e l’arte di Monet in VR

Venerdì 1 maggio a Milano si svolgono eventi legati all’astronomia e all’arte in realtà virtuale. Sono previste esposizioni e attività nelle strutture culturali della città, che rimangono aperte con orari e tariffe consuete. Nessuna iniziativa speciale di ingresso gratuito è annunciata, e le modalità di partecipazione sono indicate dai musei locali. Le iniziative coinvolgono temi che spaziano dai misteri dello spazio fino alle interpretazioni artistiche di Monet attraverso tecnologie innovative.

? Cosa sapere Milano offre programmi di astronomia e arte VR venerdì 1 maggio 2026.. I musei cittadini operano con orari regolari e tariffe ordinarie senza ingressi gratuiti.. Venerdì 1 maggio 2026, la città di Milano aprirà le porte dei suoi spazi culturali per accogliere cittadini e visitatori durante la celebrazione della Festa dei Lavoratori, proponendo un programma che spazia tra astronomia, arte immersiva e museistica tradizionale. Nonostante l’assenza dell’ingresso gratuito previsto per la prima domenica del mese, la città si prepara a offrire un percorso ricco di stimoli scientifici e artistici, con una gestione delle visite basata sulle tariffe ordinarie per i principali siti espositivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano il 1° maggio: tra misteri del cosmo e l’arte di Monet in VR Notizie correlate Tra sogno e realtà: un viaggio immersivo nell’arte di Claude MonetNel 2026 ricorre il centenario della scomparsa di Claude Monet, padre dell’Impressionismo e artista che ha rivoluzionato il modo di rappresentare... L’Arte Informale di Aika Hladíková, tra cosmo e natura per ascoltare gli echi sottili dell’universoScegliere di interpretare ciò che non può essere visto né afferrato attraverso la logica e l’osservazione oggettiva, rappresenta un mezzo per... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 1° maggio, Festa del Lavoro: cosa fare a Milano; Cosa fare il 1° maggio a Milano? Gli appuntamenti in città; 1 maggio a Milano: cosa fare in città e gite fuori porta; Primo Maggio 2026 in Lombardia: Programma, Orari e Piazze del Lavoro Dignitoso. Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti il 1 maggio 2026 a MilanoL'elenco dei supermercati aperti a Milano in occasione del primo maggio 2026, la Festa dei Lavoratori: da Esselunga a Carrefour, gli orari dei principali ... fanpage.it Eventi e sagre del weekend a Milano: cosa fare dall'1 al 3 maggio 2026Eventi a Milano e Lombardia per il ponte del 1° maggio 2026: corteo, Stramilano, Domenica al Museo, sagre, mercatini, Idroscalo street food e gite. milanofree.it MILANO CELEBRA HINES Kyle Hines è arrivato in Italia: domenica al Forum l'Olimpia celebra un pezzo della sua storia. - facebook.com facebook Camice nere e saluti romani, la sfilata fascista per Ramelli a Milano x.com