Milano a maggio | 5 percorsi d’arte tra fotografia e grandi maestri
A Milano, da maggio 2026, sono in programma cinque percorsi espositivi che si svolgeranno tra Palazzo Citterio, Palazzo Reale e il MUDEC. Queste mostre si concentrano su fotografia e grandi maestri, offrendo ai visitatori diverse opportunità di approfondimento artistico. Le esposizioni prevedono installazioni e opere provenienti da collezioni pubbliche e private, con aperture e orari variabili nei diversi spazi espositivi.
? Cosa sapere Cinque percorsi espositivi tra Palazzo Citterio, Palazzo Reale e MUDEC animano Milano da maggio 2026.. L'agenda culturale integra fotografia di Gastel, ricerca sui Macchiaioli e installazioni di Dall’Osso.. Cinque percorsi espositivi selezionati tra Palazzo Citterio, Palazzo Reale, il Museo del Novecento, il MUDEC e le installazioni di Dall’Osso animeranno la primavera milanese a partire dal mese di maggio 2026. Mentre le strade della metropoli iniziano a scaldarsi sotto il sole di fine aprile, l’agenda culturale della città si prepara a una stagione densa di stimoli visivi, capace di intrecciare la memoria storica con l’innovazione tecnologica.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Una raccolta di contenuti
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