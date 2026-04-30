Milano a maggio | 5 percorsi d’arte tra fotografia e grandi maestri

A Milano, da maggio 2026, sono in programma cinque percorsi espositivi che si svolgeranno tra Palazzo Citterio, Palazzo Reale e il MUDEC. Queste mostre si concentrano su fotografia e grandi maestri, offrendo ai visitatori diverse opportunità di approfondimento artistico. Le esposizioni prevedono installazioni e opere provenienti da collezioni pubbliche e private, con aperture e orari variabili nei diversi spazi espositivi.