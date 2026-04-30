Milan | Lukaku si propone ufficialmente

Romelu Lukaku ha annunciato la sua intenzione di trasferirsi al Milan. Dopo aver trascorso una stagione complicata con il Napoli, caratterizzata da infortuni e poco spazio in campo, il calciatore belga mira a vestire la maglia rossonera nella prossima sessione di mercato. La decisione arriva in un periodo in cui si fanno più insistenti le voci di un possibile cambio di squadra.

Romelu Lukaku ha deciso di proporsi ufficialmente al Milan. Dopo una stagione molto complicata con il Napoli, segnata da infortuni, scarso impiego e un rapporto ormai deteriorato con il club partenopeo, il centravanti belga ha messo nel mirino i rossoneri per la prossima estate. A quasi 33 anni (li compirà il 13 maggio), Lukaku ha collezionato pochissime presenze in questa annata, fermandosi a sole 7 partite ufficiali per meno di 90 minuti totali a causa di problemi fisici. Il suo rapporto con il Napoli si è definitivamente incrinato durante la sosta per le nazionali, quando ha rifiutato di rientrare in Italia per gli esami medici e il programma di recupero, portando di fatto alla fine anticipata della sua esperienza azzurra.🔗 Leggi su Dailymilan.it

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