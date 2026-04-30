Il Milan sta portando avanti con determinazione i lavori di mercato in vista della prossima stagione e ha individuato in Leon Goretzka uno dei possibili rinforzi per la linea di centrocampo. La società sta valutando attentamente questa opzione, ritenendola strategica per rafforzare la rosa. La trattativa, ancora in fase preliminare, coinvolge diversi aspetti contrattuali e di mercato, mentre i dirigenti continuano a monitorare la situazione del giocatore.

Il Milan prosegue con decisione la propria campagna di rafforzamento in vista della stagione 202627 e continua a considerare Leon Goretzka come uno dei principali obiettivi per il centrocampo. Il tedesco, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco a giugno, è destinato a lasciare i bavaresi a parametro zero, e i rossoneri intendono approfittarne. Secondo le ultime indiscrezioni, il club di via Aldo Rossi sta portando avanti una trattativa diretta e riservata con l’entourage del giocatore. L’intenzione è chiara: evitare qualsiasi asta internazionale che potrebbe far lievitare le richieste economiche o complicare l’operazione. Il Milan vuole chiudere in fretta e senza strappi, forte della buona posizione acquisita nelle ultime settimane.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: Goretzka per il centrocampo?

Il Milan punta su Leon Goretzka per il centrocampo

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