Il Milan si prepara a disputare la partita contro il Verona, in programma questa domenica. L’allenatore ha deciso di affidarsi ancora a Leao e Pulisic, nonostante i numeri negativi accumulati dai due giocatori insieme nelle ultime occasioni. Leao e Pulisic sono stati schierati nel reparto offensivo nelle recenti partite, mantenendo la stessa formazione anche per il match di questa settimana.

Il Milan arriva da due sconfitte di fila in Serie A contro il Napoli e contro l'Udinese. Domenica a Verona il Diavolo non ha alternative: serve vincere anche perché il quinto posto del Como non è così lontano (vantaggio di 5 punti per i rossoneri). Secondo 'La Gazzetta dello Sport' Massimiliano Allegri dovrebbe tornare al 3-5-2 e in attacco dovrebbe affidarsi di nuovo alla coppia Leao-Pulisic che non sta giocando benissimo nel 2026. Secondo la rosea l'allenatore rossonero sarebbe convinto che i due attaccanti siano i giocatori in grado di prendere per mano il Milan in questo finale di stagione. Come scrive il quotidiano i due hanno giocato insieme dal primo minuto solo 9 volte nel 2025-26 con il seguente bilancio: cinque vittorie, un pareggio e tre sconfitte.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leao con Pulisic: numeri preoccupanti insieme. Allegri si fida ancora di loro

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