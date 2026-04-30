L’accoglienza dei migranti in Italia si mantiene stabile nel tempo, con numeri che non mostrano variazioni significative. I costi legati a questa gestione si aggirano su cifre miliardarie, e il sistema di accoglienza funziona come una struttura permanente. Le autorità hanno messo in atto un’organizzazione che permette di gestire quotidianamente le richieste e le presenze, senza che si registrino situazioni di crisi o sregolatezza.

Numeri stabili, costi miliardari, sistema permanente. L’accoglienza migranti in Italia non è fuori controllo: è organizzata. 135mila persone accolte nel 2024, lo 0,23% della popolazione italiana. Ma il modello resta emergenziale e si regge sugli appalti. Oltre un miliardo l’anno la spesa per un sistema che non cambia. In Italia, al 31 dicembre 2024 (Fonte: ActionAidOpenpolis), le persone migranti accolte nel sistema Italia sono state 135.549, lo 0,23% della popolazione italiana. Non è un’ondata. Non è un’invasione. Eppure è ancora un’emergenza. Ma l’accoglienza costa. Circa 20–30 euro al giorno per persona (Fonte: Ministero dell’Interno). Sintetizzando: oltre 1,2 miliardi di euro l’anno fino ad arrivare a 1,5–1,7 miliardi di euro complessivi con stime più ampie.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Migranti – Un’emergenza che a molti conviene non far finire

Ai DramaHe Warned Them the Building Would Collapse—They Laughed. He Moved Out. It Fell

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