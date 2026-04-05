Un naufragio si è verificato nelle acque Sar libiche, coinvolgendo un'imbarcazione con migranti. Dei 110 persone a bordo, 32 sono sopravvissute e sono arrivate a Lampedusa, mentre i superstiti stimano almeno 80 dispersi. Questi ultimi hanno riferito di essere partiti in 110. I soccorsi sono stati effettuati in acque internazionali prima che i migranti arrivassero nel porto italiano.

LAMPEDUSA – “Siamo partiti in 110”. Lo raccontano alcuni dei 32 sopravvissuti, giunti a molo Favarolo a Lampedusa dopo essere stati soccorsi in acque Sar Libiche. Sarebbero dunque un’ottantina le persone finite in mare e annegate prima che giungessero i militari della motovedetta Cp327 della guardia costiera che è stata affiancata dalle navi a vela Ievoli Grey e Saavedra Tide. I militari dalla Guardia costiera italiana hanno recuperato anche due cadaveri. Il barcone di 12-15 metri con il quale erano salpati da Tripoli, in Libia, si è rovesciato e i migranti sono rimasti in acqua per diverso tempo prima di essere intercettati e soccorsi. Le foto aeree, scattate nel momento in cui è stato dato l’allarme, hanno ripreso il naufragio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Migranti: naufragio in acque Sar libiche. I superstiti: “Almeno 80 i dispersi”

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"Siamo partiti in 110". Lo raccontano alcuni dei 32 migranti sopravvissuti a un naufragio avvenuto nel pomeriggio-sera di ieri 4 aprile in zona di ricerca e soccorso (Sar) libica: sono stati salvati da due navi mercantili, una italiana e una statunitense, e poi presi i facebook

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