Un giornalista esperto ha commentato la situazione attuale del calcio italiano, evidenziando le difficoltà legate alla mancata qualificazione ai Mondiali e alle indagini sugli arbitri. Nel suo intervento, ha proposto il commissariamento della FIGC come possibile soluzione per affrontare lo scandalo legato alle recenti vicende. La discussione si concentra sulle criticità della gestione e sulle proposte di intervento per superare questa fase complicata.

di Alberto Petrosilli Michieli, noto giornalista, ha analizzato il difficile momento del calcio italiano tra mancata qualificazione ai Mondiali e inchieste sugli arbitri. Maurizio Michieli, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sampnews24. Questo il suo pensiero sulla Nazionale Italiana: LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter La Nazionale vive un momento di crisi con pochi precedenti: eliminazione dal Mondiale, dimissioni di Gravina e un possibile scandalo VAROPOLI all’orizzonte. Quali dovrebbero essere i primi provvedimenti per riportare l’Italia ai suoi gloriosi fasti? «Commissariare la Figc. E poi arrivare all’elezione di un presidente che non sia “compromesso” con il passato.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Michieli a Sampnews24: «Serve il commissariamento della FIGC per uscire dallo scandalo Varopoli»

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