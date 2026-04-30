Il giornalista Maurizio Michieli ha espresso duri commenti sulla gestione della FIGC, affermando che sarebbe necessario commissariarla. Ha criticato il fatto che il programma di Baggio sia stato messo da parte e definito questa decisione una vergogna. Michieli ha condiviso le sue opinioni su alcuni aspetti legati alla stagione calcistica, senza entrare in dettagli specifici sui soggetti coinvolti.

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© Calcionews24.com - Michieli a SampNews24: «Occorre commissariare la FIGC! Il programma di Baggio messo in un cassetto, una vergogna»

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