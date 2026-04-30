Il 30 aprile 2026 alle 19:15, le previsioni del tempo riguardano diverse zone del paese. Al mattino, le regioni del nord risultano coperte da nuvolosità, mentre nel resto del territorio si registra una giornata generalmente serena. Le temperature si attestano su valori che variano tra le più alte e le più basse, con condizioni meteo che si mantengono stabili nel corso della giornata.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino c'è ricoperti sulle regioni Nord occidentali con deboli precipitazioni apertura Nordest al pomeriggio maggiori spazi di sereno con ancora addensamenti irregolari tra Piemonte e Valle D'Aosta in serata e nottata e si rinnovano condizioni di asciutto con assenza prevalente di nuvolosità al centro al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con le precipitazioni sparse sul Medio Adriatico o pomeriggio graduali schiarite da Nord con il Tab sul medio basso Lazio in serata e nottata residue precipitazioni sul Lazio stabile al prove concedi del tutto sereno al sud e sulle isole al...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 30-04-2026 ore 19:15

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Meteo a Roma: le previsioni del tempo per il ponte del Primo Maggio ift.tt/VMd7K9a x.com

Dopo un inizio di giornata con la pioggia, torna la primavera a Roma e nel Lazio. Le previsioni meteo per questa settimana, verso il weekend del 25 aprile 2026. - facebook.com facebook