Il meteo a Roma e nel nord Italia per il 15 aprile 2026 alle 19:15 prevede molte nuvole, con alcune regioni che potrebbero sperimentare piogge sparse. Le temperature sono in calo rispetto ai giorni precedenti, e il cielo rimarrà coperto fino a sera. In alcune zone del nord, si segnalano condizioni di umidità elevata, mentre al centro e al sud si osservano nubi compatte senza precipitazioni significative.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole entrambi con deboli piogge in Emilia Romagna Triveneto piaciuto altrove nel pomeriggio instabilità con fenomeni possibili su Alpi e Romagna Maggiori schiarite altrove generale miglioramento dalla serata al centro condizioni di tempo instabile al mattino con molte nuvole associate a piogge sparse specie sui settori adriatici nel pomeriggio acquazzoni e temporali sviluppo sulle zone interne graduale miglioramento della serata con residue precipitazioni sui settori adriatici al sud giornata all'insegna del tempo instabile con nuvolosità irregolare Associata a...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 15-04-2026 ore 19:15

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