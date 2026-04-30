A Roma, il primo maggio si presenta con cielo sereno e temperature intorno ai 23 gradi, offrendo condizioni ideali per il Concertone e le celebrazioni della Festa dei Lavoratori. Dopo le preoccupazioni legate all’instabilità atmosferica del giorno precedente, le previsioni indicano un clima stabile che favorisce le attività all’aperto. La città si prepara così a vivere la giornata con condizioni meteo favorevoli, senza particolari variazioni rispetto alle aspettative.

La Capitale si prepara a celebrare la Festa dei Lavoratori sotto un cielo terso e un clima tipicamente primaverile, dissipando i dubbi di chi temeva che l’instabilità del 30 aprile potesse rovinare i piani per il weekend lungo. Secondo le ultime rilevazioni tecniche fornite dagli esperti di 3B Meteo, venerdì 1° maggio Roma sarà protetta da un robusto campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiato per l’intera durata della giornata, offrendo condizioni ottimali sia per il tradizionale Concertone di piazza San Giovanni che per le classiche scampagnate fuori porta. Il quadro meteorologico delineato per la città mostra una totale assenza di precipitazioni, con una colonnina di mercurio che oscillerà tra una minima di 11°C nelle ore notturne e una massima di 23°C durante il pomeriggio.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Meteo Roma 1° Maggio: sole e 23 gradi per il Concertone

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