Meteo le previsioni in Campania per giovedì 30 aprile 2026

Il meteo in Campania per giovedì 30 aprile 2026 prevede nubi sparse alternate a schiarite lungo tutto il giorno. Ad Avellino, le condizioni atmosferiche mostrano un’alternanza tra nuvole e spazi di cielo sereno, con un miglioramento in serata. Nella notte sono attese precipitazioni, con un quantitativo di circa 4 millimetri di pioggia. La giornata si presenta quindi caratterizzata da variabilità nelle condizioni meteorologiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 30 aprile 2026. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2771m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio forti e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 5mm di pioggia.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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