Meteo Italia irruzione fredda e piogge diffuse | cosa succede davvero oggi

Oggi in Italia si verifica un'irruzione di aria fredda proveniente dal Nord Europa, che attraversa diverse regioni del paese. Sono previste piogge diffuse su molte aree e raffiche di vento che accompagnano il fronte freddo. La situazione interessa principalmente le zone settentrionali e centrali, con condizioni meteo che potrebbero persistere nelle ore successive. Le autorità invitano alla cautela, soprattutto in relazione a eventuali disagi causati dal maltempo.

Roma - Un fronte freddo dal Nord Europa attraversa la Penisola con precipitazioni diffuse, raffiche intense e temperature in calo, ma miglioramento atteso nel corso della giornata Una nuova fase di maltempo interessa l’Italia a causa del passaggio di un fronte freddo proveniente dal Nord Europa, diretto verso l’area balcanica ma in grado di coinvolgere ampie porzioni della Penisola. La perturbazione ha già raggiunto diverse regioni, portando piogge, rovesci e un generale rinforzo dei venti, con effetti più evidenti tra Nord e Centro-Sud. Nelle prime ore della giornata, le precipitazioni hanno interessato in modo significativo il Piemonte occidentale e l’alta Lombardia, con accumuli rilevanti soprattutto nel Cuneese, dove si sono registrati picchi superiori ai 40 millimetri.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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METEO ITALIA!! Infine! forti nevicate sulle basse pianure e sulle coste Tra poche ore

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