Meteo codice giallo per allerta vento | ecco i comuni interessati

Da firenzetoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per giovedì 30 aprile è stato emesso un codice giallo relativo al rischio vento forte in diverse zone. Il centro funzionale regionale ha aggiornato il bollettino di criticità, segnalando i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta e Lastra a Signa come aree interessate dall’allerta. La comunicazione riguarda le condizioni meteorologiche che possono provocare raffiche di vento significative.

Per oggi, giovedì 30 aprile, è stato diramato un codice giallo per rischio vento forte. A stabilirlo è il nuovo bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale che riguarda anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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