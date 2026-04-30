Meteo codice giallo per allerta vento | ecco i comuni interessati

Per giovedì 30 aprile è stato emesso un codice giallo relativo al rischio vento forte in diverse zone. Il centro funzionale regionale ha aggiornato il bollettino di criticità, segnalando i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta e Lastra a Signa come aree interessate dall’allerta. La comunicazione riguarda le condizioni meteorologiche che possono provocare raffiche di vento significative.