Mercato Europeo 2026 a Lecco

Il lungolago di Lecco si prepara a ospitare un evento che trasformerà la zona in un mercato all'aperto. Dal prossimo anno, si potranno trovare stand dedicati a piatti tipici come paella, brezen e formaggi provenienti da diversi paesi europei. L'iniziativa, prevista per il 2026, coinvolge diversi operatori e mira a offrire un’esperienza gastronomica internazionale nel centro della città.

Il lungolago di Lecco sta per trasformarsi, ancora una volta, in un bazar a cielo aperto che profuma di paella, brezen e formaggi d'oltralpe. Dal 15 al 17 maggio 2026 torna il Mercato Europeo, giunto alla sua quattordicesima edizione: tre giorni di gastronomia, artigianato e atmosfera.🔗 Leggi su Leccotoday.it

SKILLBRIDGE un ponte per il mercato del lavoro europeo

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