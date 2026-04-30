A Merano, due uomini provenienti dall'hinterland napoletano hanno truffato una donna di sessant'anni, facendo credere di aver effettuato bonifici bancari falsi. I truffatori si sono presentati come bancari e carabinieri, convincendo la vittima a consegnare denaro contante. La donna si è resa conto della truffa solo successivamente, quando ha cercato di verificare le operazioni. La polizia sta indagando sull’accaduto.

? Cosa sapere Due uomini dell'hinterland napoletano truffano una sessantenne a Merano con finti bonifici bancari.. I carabinieri identificano i sospettati tracciando i flussi finanziari di 1.600 euro sottratti.. I militari della Stazione di Merano hanno denunciato due individui, di 25 e 60 anni provenienti dall’hinterland napoletano, per una sofisticata truffa ai danni di una residente locale di circa 60 anni. L’inganno si è consumato attraverso un meccanismo a due fasi che ha colpito la donna meranese sfruttando la sua fiducia in ambito bancario e, successivamente, la paura verso le istituzioni. Tutto è iniziato con un contatto telefonico da parte di un presunto impiegato dell’istituto di credito della vittima.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Merano, il doppio inganno: finti bancari e carabinieri rubano i soldi

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