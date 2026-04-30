In assenza di comunicati ufficiali, si percepisce comunque un certo deterioramento nei rapporti tra i principali esponenti del governo e le aziende legate al mondo Mediaset. Fonti vicine alle parti riferiscono di tensioni latenti che, pur non traducendosi in rotture pubbliche, sembrano indicare un allentamento dei rapporti consolidati. La situazione resta sotto osservazione, anche se nessuna delle parti ha ancora adottato posizioni ufficiali in merito.

Non è una rottura ufficiale. Non ci sono dichiarazioni formali, né strappi plateali. Ma dentro la maggioranza, e soprattutto nei rapporti tra Palazzo Chigi e il mondo Mediaset, qualcosa si è incrinato. E a Roma, tra i corridoi del potere, si parla ormai apertamente di uno scontro sotterraneo tra Giorgia Meloni e la galassia Berlusconi. Il detonatore? Una serata televisiva che ha fatto esplodere nervi già scoperti. E che, secondo fonti di Fratelli d’Italia, ha aperto un fronte politico delicatissimo. La scintilla: il caso Nordio in tv. Tutto parte da una puntata di Rete 4, dove il giornalista Rai Sigfrido Ranucci, ospite da Bianca Berlinguer, lancia accuse pesanti sul ministro della Giustizia Carlo Nordio, evocando presunti incontri legati al caso Minetti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni-Berlusconi, è scontro sotterraneo! Ecco la paura di Giorgia

MELONI SCLERA IN DIRETTA! Scontro Furioso con la Giornalista del Domani alla Conferenza Stampa

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