Da fine marzo, il panorama politico italiano è stato segnato da una serie di errori e episodi imprevisti che hanno coinvolto anche i vertici dell’attuale governo. Tra dimissioni, gaffe e sfortune inattese, si sono susseguite settimane di incertezza e difficoltà, mentre l’intera maggioranza sembra attraversare momenti di instabilità. Le conseguenze di questi eventi si riflettono sulla capacità di portare avanti il programma e sulla tenuta complessiva dell’esecutivo.

Davvero è cambiata l’aria nel Paese? Di certo, a destra si sono messi paura: effetto referendum. Dal 23 marzo è stato un susseguirsi di errori, inciampi, dimissioni, gaffe e anche una spolverata di sfortuna imprevista. Giorgia Meloni ha barcollato, ma non è caduta, a differenza di vari ministri, da Carlo Nordio ad Adolfo Urso, solo per fare due nomi. Però nel suo restare in piedi, la presidente del Consiglio è risultata come impacciata nei movimenti e soprattutto incapace di cambiare marcia, di mettere in campo qualcosa di forte. Certo non lo è il cosiddetto salario giusto, un po’ di incentivi alle aziende che assumono giovani – capirai che ideona –, la consueta misura spot per il Primo maggio.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Meloni barcolla senza cadere, e l’Italia resta bloccata e inconcludente

Notizie correlate

Ranking FIFA, Italia resta bloccata al 12° posto: ma senza Mondiali la classifica peggioreràCalciomercato Atalanta, clamoroso Ahanor: il Real Madrid ha posato gli occhi sul difensore! Qual è la situazione e gli scenari per l’estate Gasperini...

Bloccata a Dubai senza certezze, la vacanza da incubo di una studentessa milanese: “L’Italia? Ci ha abbandonati”Antonio Tajani ha provato a rassicurare le famiglie: nei prossimi giorni faranno rientro circa 2.