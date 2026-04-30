Meloni ai giornalisti | basta cronaca giudiziaria serve l’agenda

Durante una conferenza stampa, il primo ministro ha invitato i giornalisti a concentrarsi su questioni politiche e legislative, sottolineando che è necessario abbandonare le domande sulla cronaca giudiziaria. In particolare, ha contestato le richieste relative alla grazia concessa a una ex consigliera regionale, ritenendo più utile discutere delle misure in agenda e dei temi di governo. La discussione si è incentrata su questa richiesta di cambiare focus nell’intervista.

? Cosa sapere Meloni contesta ai giornalisti domande sulla grazia a Nicole Minetti durante la conferenza stampa.. La premier chiede di spostare il dibattito sui fondi per l'edilizia e il lavoro.. Giorgia Meloni ha reagito con fermezza ai quesiti della stampa durante l’ultimo confronto con i giornalisti, ribadendo la necessità di spostare il mediatico dalle vicende giudiziarie riguardanti Nicole Minetti agli impegni programmatici del governo. Il clima si è fatto serrato dopo che un operatore di Rainews24 ha posto un interrogativo in merito alla concessione della grazia all’ex consigliera regionale lombarda, figura nota per essere stata coinvolta nella condanna relativa al caso Ruby per induzione alla prostituzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meloni ai giornalisti: basta cronaca giudiziaria, serve l’agenda GIORGIA MELONI VS LA GIORNALISTA DEL DOMANI: “PERCHÈ NON MI CHIEDE DI CASA MIA” Notizie correlate Referendum, Schlein: “C'è carovita, ma Meloni fa cronaca giudiziaria”A Firenze "ci occuperemo di lavoro dignitoso, politiche industriali che mancano al Paese, transizione ecologica, digitale e agricoltura". Contenuti utili per approfondire Si parla di: Neonati sepolti in giardino, nonna paterna: Nessuna vittoria, chiediamo solo giustizia. Accuse shock dalla Russia a Meloni: putta**, fascista, vergogna umana. Condanna unanime dall’ItaliaInsulti personali e sessisti, di una certa gravità e dei quali non si comprende bene il motivo. Sono quelli rivolti da Vladimir Solovyov, giornalista e conduttore televisivo russo vicino al Cremlino, ... strettoweb.com Meloni in Parlamento oggi: l'informativa in direttaL’informativa della premier: Né dimissioni né rimpasto. Se crisi in Iran peggiora, sospendere il Patto di stabilità. No a lezioni di antimafia. Conte: ... repubblica.it