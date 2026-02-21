Referendum Schlein | C' è carovita ma Meloni fa cronaca giudiziaria

Elena Schlein ha commentato che, mentre il costo della vita aumenta, la premier Meloni si concentra su questioni giudiziarie, lasciando da parte i problemi concreti. A Firenze, ha annunciato che l’obiettivo è migliorare il lavoro dignitoso e promuovere politiche industriali fondamentali per il Paese. La leader del Partito Democratico ha anche menzionato iniziative su transizione ecologica, digitale e agricoltura, puntando a un confronto diretto con le priorità dei cittadini. La campagna si intensifica in vista del prossimo referendum.

A Firenze "ci occuperemo di lavoro dignitoso, politiche industriali che mancano al Paese, transizione ecologica, digitale e agricoltura". Con queste parole è intervenuta la segretaria del Pd, Elly Schlein, una volta arrivata al teatro Niccolini per 'L'Italia che riparte', la due giorni organizzata dai dem. "L'Italia ha bisogno di ripartire perché la nostra economia purtroppo è ferma e i dati della Commissione europea ci danno penultimi in Europa per crescita prevista quest'anno". C'è bisogno, quindi, "di uno scatto in avanti. E il Pd da tempo lavora ad una serie di proposte sulla politica industriale, a partire da come ridurre il costo delle bollette.