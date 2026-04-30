Mediaset non rinuncia a Sabrina Ferilli la fiction A testa alta potrebbe tornare con la seconda stagione

Mediaset starebbe valutando la possibilità di realizzare una seconda stagione della fiction A testa alta, con Sabrina Ferilli ancora protagonista. Secondo fonti di Fanpage, la produzione potrebbe proseguire. La decisione finale non è ancora stata ufficializzata.

Mediaset potrebbe mettere in cantiere la seconda stagione di A testa alta. Secondo quanto apprende Fanpage.it, Sabrina Ferilli potrebbe tornare a interpretare la preside Virginia Terzi dopo lo straordinario successo ottenuto dalla fiction di Canale5.🔗 Leggi su Fanpage.it

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