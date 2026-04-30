Maxi truffa sul fotovoltaico | 7 società nel mirino ed evasione da 60 milioni

La Guardia di Finanza di Trento ha scoperto una vasta rete di società coinvolte in una truffa nel settore del fotovoltaico, con sette aziende nel mirino. L’indagine ha portato alla luce un sistema ideato per evitare il pagamento delle tasse e aumentare ingiustamente gli incentivi pubblici. Complessivamente, sono stati individuati circa 60 milioni di euro di evasione fiscale, di cui 33 milioni riconducibili a una frode specifica nel settore.

Un sistema costruito per aggirare il fisco e gonfiare gli incentivi pubblici. È questo il quadro emerso dall’indagine della Guardia di Finanza di Trento, che ha scoperto una maxi evasione da oltre 60 milioni di euro e una truffa da 33 milioni legata al settore del fotovoltaico. Sotto la lente.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Maxi truffa sul fotovoltaico, sequestrate due ville a Rimini e congelati oltre 7,5 milioni di dollari in criptovaluteNell’ambito dell’operazione 'Cagliostro', sulla maxi truffa del fotovoltaico, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Bologna, sotto il... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Maxi truffa sul fotovoltaico, sequestrate due ville a Rimini e congelati oltre 7,5 milioni di dollari in criptovalute; Maxi truffa sul fotovoltaico, sequestro di 7,5 milioni di dollari in criptovalute: Il più grande in Italia, oltre 6.000 vittime cadute nello Schema Ponzi; Maxi truffa sul fotovoltaico, 6000 investitori ingannati con lo schema Ponzi: sequestrati 7,5 milioni in criptovalute; Truffa del fotovoltaico, sequestrati 7,5 milioni di dollari in criptovalute. Maxi frode sul fotovoltaico, sette società nel mirino: 60 milioni sottratti al fisco e oltre 33 milioni di incentivi incassati illecitamenteTRENTO. Una mega truffa sugli impianti fotovoltaici. E' quella portata a galla dalla guardia di finanza di Trento che ha individuato sette società con sede in Trentino che hanno sottratto a tassazione ... ildolomiti.it Maxi truffa sul fotovoltaico, sequestro di 7,5 milioni di dollari in criptovalute: «Il più grande in Italia, oltre 6.000 vittime cadute nello Schema Ponzi»Le somme, sequestrate nell’operazione «Cagliostro», rappresentano parte dei proventi illeciti riconducibili al caso «Voltaiko»: ai primi investitori venivano garantiti forti guadagni ma gli investimen ... corrieredibologna.corriere.it La Stampa. . Oltre 150 querele depositate alla Procura di Cuneo sia attraverso le forze dell’ordine, sia dalle associazioni locali a difesa dei consumatori. Le ipotesi di reato vanno dalla truffa all’appropriazione indebita, all’insolvenza fraudolenta. Un grosso fald - facebook.com facebook Se ricevete un sms simile a questo: "Informa atm informa errore tap out salda le spese di gestione (1,50) entro 30 minuti per bloccare l'addebito massimo" è un tentativo di truffa di qualcuno che usa illegalmente il nome di ATM. Informazioni: atm.it/it/AtmNews/A x.com