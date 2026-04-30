Maturazioni Pizzeria approda su SkyTG24 con VIP Social

Maturazioni Pizzeria debutta su SkyTG24 con il programma “VIP Social”, in cui il volto noto della pizza moderna si presenta in modo inedito. La figura protagonista condivide aspetti della sua esperienza e del suo modo di pensare, offrendo uno sguardo diretto sulla sua attività e sulla sua presenza sui social. La trasmissione si concentra su questa figura, che ha ottenuto popolarità attraverso i media digitali, e mostra momenti di vita e lavoro.

Il volto virale della pizza contemporanea si racconta come non aveva mai fatto prima. Gabriella Esposito, anima insieme ad Antonio Conza di Maturazioni Pizzeria, sarà protagonista di una puntata di VIP Social – storie di successo di persone comuni, il format di Sky TG24 che racconta i volti più interessanti del panorama digitale italiano. La messa in onda è prevista per venerdì 1 maggio, con pubblicazione sul sito ufficiale dell’emittente e pillole video che saranno rilanciate anche sui canali social e all’interno del telegiornale. Perché dietro i video veloci, i salati sfornati in pochi secondi e le clip che fanno sorridere (e discutere), c’è una strategia chiara: alleggerire, intrattenere, incuriosire.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Maturazioni Pizzeria approda su SkyTG24 con “VIP Social” Notizie correlate Leggi anche: Maturazioni apre a Pomigliano d’Arco la nuova pizzeria con laboratorio produttivo del brand Leggi anche: Maturazioni apre a Pomigliano d’Arco, nasce la nuova pizzeria con laboratorio produttivo del brand Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Napoli si illumina: al via la XXXII edizione del Maggio dei Monumenti; Il 30 aprile al Ridotto del Mercadante debutta in prima nazionale, con repliche fino al 10 maggio, lo spettacolo; Gabriella Esposito di Maturazioni approda su SkyTG24 con VIP Social; SUPERCAR, NUOVO RADUNO FERRARI E LAMBORGHINI IL 10 MAGGIO ALLA REGGIA DI CASERTA. Maturazioni Pizzeria approda su SkyTG24 con VIP SocialIl volto virale della pizza contemporanea si racconta come non aveva mai fatto prima. Gabriella Esposito, anima insieme ad Antonio Conza di Maturazioni ... 2anews.it Gabriella Esposito di Maturazioni Pizzeria approda su SkyTG24 con “VIP Social”. Dietro il personaggio social, la donna e l’imprenditrice: tra ironia, ideologia e visione Il volto virale della pizza contemporanea si racconta come non aveva mai fatto prima. Gabrie - facebook.com facebook