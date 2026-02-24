Maturazioni apre a Pomigliano d’Arco la nuova pizzeria con laboratorio produttivo del brand

Maturazioni apre a Pomigliano d’Arco una nuova pizzeria con laboratorio produttivo, per rispondere alla crescente domanda di clienti locali. La decisione nasce dall’aumento delle richieste di prodotti freschi e di qualità, che hanno spinto il brand a espandersi. La nuova sede offrirà anche corsi di formazione per apprendisti pizzaioli. La struttura si trova in una zona strategica, facilmente raggiungibile dai residenti e dai turisti.

Maturazioni cresce e apre le porte a una nuova casa. Nei prossimi mesi il brand fondato da Antonio Conza e Gabriella Esposito inaugurerà una nuova pizzeria a Pomigliano d’Arco. In questa nuova sede continua il filo rosso che ha sempre guidato il progetto: crescita interna, valorizzazione delle persone ed empowerment femminile. Alla guida del forno di Pomigliano ci sarà infatti Tonia Martone, volto già conosciuto e amato dal pubblico della sede di San Giuseppe Vesuviano, dove negli anni ha costruito il suo percorso passo dopo passo. Dalla sala alla cassa, fino al banco e alla formazione come pizzaiola, Tonia rappresenta in modo concreto la visione di Maturazioni: investire sulle persone prima ancora che sui ruoli. 🔗 Leggi su 2anews.it

Maturazioni apre a Pomigliano d’Arco, nasce la nuova pizzeria con laboratorio produttivo del brandMaturazioni apre a Pomigliano d’Arco a causa della crescente domanda di pizza artigianale, portando nel quartiere una nuova pizzeria con laboratorio produttivo.

Leggi anche: Centro, l'ex Jump dopo la chiusura apre con una nuova formula: al via la pizzeria in stile americano