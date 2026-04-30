Il 14 dicembre 2025, a Bondi, un attacco condotto dall’Islamic State ha causato la morte di 15 persone. La commissione Bell ha scoperto che la polizia del New South Wales non aveva agito nonostante gli allarmi provenienti dalla CSG, che avrebbero indicato un rischio imminente. Questa omissione ha sollevato molte domande sulla gestione delle minacce e sulla comunicazione tra le varie forze di sicurezza.

? Cosa sapere Attacco dell'Islamic State a Bondi il 14 dicembre 2025 uccide 15 persone.. La commissione Bell rileva che la polizia NSW ignorò gli allarmi della CSG.. Il rapporto provvisorio della commissione reale sul tema dell’antisemitismo e della coesione sociale, presentato giovedì dalla commissaria Virginia Bell, evidenzia come la polizia del New South Wales non abbia elaborato una valutazione dei rischi completa per il festival Chanukah by the Sea a Bondi Beach, nonostante gli avvertimenti ricevuti. L’analisi condotta dalla commissione mette in luce un vuoto operativo critico avvenuto prima dell’attacco terroristico del 14 dicembre 2025, quando due uomini iscritti all’Islamic State hanno aperto il fuoco durante l’evento religioso, provocando la morte di 15 persone e lasciandone ferite altre 40.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massacro a Bondi: allarme ignorato, la polizia non aveva agito

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