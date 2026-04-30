Massacra di botte un 45enne allo Sherwood il Tar dà ragione al questore

Il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso presentato da un giovane vicentino, coinvolto in un episodio avvenuto lo scorso 13 luglio nello Sherwood, dove avrebbe aggredito un uomo di 45 anni. La contestazione riguardava un provvedimento di Daspo urbano emesso dal questore di Padova, che aveva adottato il provvedimento contro il 29enne appartenente ai centri sociali. La decisione del Tar conferma il provvedimento del questore.

Respinto il ricorso amministrativo con cui la parte ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento di Dacur emesso lo scorso 19 settembre dal questore di Padova Marco Odorisio nei confronti di un 29enne vicentino appartenente ai centri sociali che, lo scorso 13 luglio, si è reso.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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