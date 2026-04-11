Sfida il divieto il Tar gli dà ragione | sarà l’unico tifoso del Brescia allo stadio

Il Tribunale amministrativo regionale di Brescia ha deciso che un tifoso potrà assistere allo stadio durante il derby di Serie C tra Lumezzane e Union Brescia, sfidando un precedente divieto. La sentenza è arrivata poche ore prima dell'inizio della partita, prevista per le 14 di sabato 11 aprile. Questa decisione rende il tifoso l’unico ammesso a seguire l’incontro dal vivo.

Una sentenza storica quella emessa dal Tribunale amministrativo regionale di Brescia a poche ore dal derby di Serie C tra Lumezzane e Union Brescia, in programma oggi, sabato 11 aprile alle 14.30 allo stadio Tullio Saleri. Roberto Alborghetti, abbonato biancazzurro residente a Rovato, ha vinto il ricorso d’urgenza contro l’ordinanza del Prefetto Andrea Polichetti che vietava la vendita dei biglietti a tutti i residenti della provincia di Brescia, ad eccezione del comune di Lumezzane. Il provvedimento era stato adottato dopo le tensioni registrate durante l’incontro Vicenza-Brescia del 30 marzo scorso. La decisione aveva di fatto blindato il derby, consentendo l’accesso allo stadio solo ai residenti lumezzanesi e agli abbonati rossoblù, escludendo completamente i tifosi dell’Union provenienti dal resto della provincia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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