Il 5 maggio, il cantante italiano si esibirà al Teatro EuropAuditorium di Bologna per una serata dedicata ai brani più famosi di “Handful of Soul”. Lo spettacolo presenterà arrangiamenti inediti studiati appositamente per valorizzare la qualità della voce e le sonorità soul-jazz. La performance vedrà la partecipazione di musicisti di rilievo, pronti a interpretare i successi e a rendere omaggio alla carriera dell’artista.

Il 5 maggio Mario Biondi sarà al Teatro EuropAuditorium di Bologna. Una celebrazione raffinata dei grandi successi di “Handful of Soul” e dell’intera carriera, con arrangiamenti inediti pensati per esaltare la purezza della sua voce e l’eleganza delle sonorità soul-jazz, con grandi musicisti che.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Notizie correlate

Il repertorio soul di Mario Biondi torna a fare tappa in Romagna con un concerto di grandi melodie jazzQuest’anno Mario Biondi, una delle voci italiane più riconoscibili del panorama soul-jazz, festeggia un traguardo straordinario: 20 anni di una...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Mario Biondi con i suoi più grandi sucessi live: Handful of Soul; Mario Biondi: il primo album interamente in italiano; Sarà Mario Biondi il protagonista del primo concerto al tramonto di Musicastelle; Mario Biondi: 'Ho sempre immaginato una scuola dove l'atmosfera sia fondamentale, l'armonia si deve respirare fin dall'ingresso'.

Mario Biondi: il primo album interamente in italianoIntervista al crooner catanese che parla del nuovo lavoro e della paternità con i suoi dieci figli. Vent'anni di concerti. In tour da maggio, con tappa a Roma il 17 e 18 all’Auditorium Conciliazione ... romasette.it

La prova d'autore di Mario Biondi: Finalmente canto in italianoVenti canzoni per la mia rivoluzione». Mario Biondi ha appena pubblicato «Prova d’autore», il suo primo album composto e ... iltempo.it

In attesa del tour che lo porterà nei principali teatri italiani e all’estero, Mario Biondi ci ha raccontato la sua scuola dei sogni, sottolineando l’importanza di un ambiente che favorisca il benessere e l’espressione artistica dei ragazzi. - facebook.com facebook

Da questo venerdì 1 maggio, PROVA D’AUTORE, il mio nuovo album, sarà finalmente disponibile in formato doppio LP, anche in versione autografata e con bundle Meet&Greet! Pre-order al link bio.to/provadautore #mariobiondi #provadautore @SonyMusi x.com