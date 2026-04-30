Margherita Vicario a Sassuolo musica cinema e successi per la rassegna Crogiolo 26

A Sassuolo si è tenuto l’appuntamento con la rassegna “Crogiolo 26”, dedicata a musica e cinema. Dopo il primo incontro con Valerio Lundini, domenica 3 maggio alle 21 si è svolto un nuovo evento con Margherita Vicario come ospite principale. La serata prevedeva una conversazione tra i due ambiti artistici, con il pubblico presente che ha potuto seguire il collegamento tra musica e cinema attraverso le parole dell’artista.

Dopo il grande successo del primo appuntamento con Valerio Lundini torna, domenica 3 maggio a partire dalle ore 21, la Rassegna "Crogiolo 26: visioni contemporanee" conun'ospite d'eccezione: Margherita Vicario, per una conversazione tra cinema e musica, alla scoperta dei due mondi che legano.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Al Cinema la Compagnia la rassegna "Cambia Uomo Cambia", la rassegna di film per il contrasto alla violenza maschile sulle donneIl contrasto alla violenza di genere parte da una rivoluzione culturale che riguarda l’intera società nelle sue diverse articolazioni: la famiglia, i... Panoramica sull’argomento Si parla di: Crogiolo26: visioni contemporanee. Margherita Vicario a Crogiolo 26: visioni contemporaneeDopo il grande successo del primo appuntamento con Valerio Lundini torna, domenica 3 maggio a partire dalle ore 21, la Rassegna Crogiolo 26: visioni contemporanee con un’ospite d’eccezione: Margheri ... sassuolonotizie.it Margherita Vicario: «A due anni mi diagnosticarono un serio problema dermatologico e andai a vivere in campagna. La mia infanzia ha influito. Recitare? Mestiere difficile. Un ...Margherita Vicario è convinta che se una cosa puoi immaginarla «È già reale» e che una canzone, un libro o un film «esistono molto prima di essere scritti e realizzati». Con Gloria!, il primo della ... ilmessaggero.it