A Marghera, in vista delle celebrazioni del 1° maggio 2026, la CISL Abruzzo-Molise ha deciso di organizzare una manifestazione. La rappresentanza sindacale ha annunciato che sarà presente per portare avanti le istanze relative a precarietà e salari bassi nelle province adriatiche. Tra i partecipanti ci sarà anche un rappresentante sindacale che ha dichiarato di voler esprimere le esigenze dei lavoratori di quelle zone.

? Cosa sapere La CISL Abruzzo-Molise si mobilita a Marghera per le celebrazioni del 1° maggio 2026.. Giovanni Notaro porta le istanze contro precarietà e salari bassi nelle province adriatiche.. Giovanni Notaro guida la delegazione della CISL Abruzzo Molise a Marghera per il Primo Maggio, portando le istanze di lavoratori e pensionati in Piazza del Mercato dove alle ore 10 inizieranno i comizi di Landini, Fumarola e Bombardieri. La piazza di Marghera, in provincia di Venezia, diventerà il fulcro delle rivendicazioni sindacali per la giornata del 1° maggio 2026. Il tema che accomuna le tre grandi sigle nazionali, CGIL, CISL e UIL, è la ricerca di un lavoro dignitoso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marghera: la CISL Abruzzo-Molise sfida la precarietà a Palazzo

Notizie correlate

Filca Cisl Abruzzo - Molise: "Il settore dell'edilizia rallenta, ora si passa dalla quantità alla qualità"Il segretario generale Giancarlo De Sanctis della Filca Cisl Abruzzo Molise analizza i dati relativi al settore delle costruzioni a livello regionale...

Maltempo, crollato un ponte fra Molise e Abruzzo. Neve in Molise, frane e auto danneggiate in SiciliaPrime settimane di primavera caratterizzate da frane e nubifragi nel Centro e Sud Italia.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Abruzzo e Molise. La Cisl in piazza per il Primo Maggio: Più tutele e salari adeguati - CISL; Primo Maggio, la Cisl Abruzzo Molise a Marghera: Serve lavoro dignitoso e stabile; Fiamme dal condizionatore: due intossicati. Tragedia sfiorata in via Morandi; L’Aquila, parte il nuovo Piano urbanistico: sicurezza sismica e rigenerazione al centro.

Primo Maggio per un lavoro dignitosoCGIL, CISL e UIL nazionali, in occasione della Festa del 1° maggio 2026, hanno scelto come tema centrale quello del lavoro dignitoso ... ekuonews.it

Cisl: In Abruzzo la scuola è in caduta libera, calano gli iscrittiCisl Scuola: Abruzzo in caduta libera, 3.800 iscritti in meno. Subito interventi strutturali. La flessione maggiore in provincia di Chieti ... rete8.it

IL PRIMO MAGGIO DELLA CGIL Abruzzo Molise Teramo - Parco fluviale Davide De Carolis, “Aspettando il primo maggio” (30 aprile) Ortona - Auditorium Eden , “Tavola rotonda- Le crisi globali e i territori” Santa Croce di Magliano - Piazza Guglielm - facebook.com facebook

La Coordinatrice CISL FP Abruzzo Molise, Libera Candida D’Aurelio, è stata nominata dal Consiglio Generale nazionale del 28 aprile 2026 Responsabile del Coordinamento Nazionale Donne e Politiche di Genere CISL FP @cislfp @CISLAbruzzoMoli x.com