Marco Petza che a 19 anni è la star dei podcast gastronomici | I miei ospiti riescono ad aprirsi perché non si aspettano che un ragazzo così giovane gli chieda dei loro errori

Marco Petza, a soli 19 anni, si distingue nel mondo dei podcast gastronomici come una delle voci più giovani. Durante le interviste, il giovane conduttore ha spiegato che i suoi ospiti si sentono a proprio agio nel condividere errori e storie personali, perché non si aspettano di essere intervistati da un ragazzo così giovane. La sua spontaneità ha attirato l’attenzione di un pubblico crescente appassionato di cucina e storie di vita.

Ma Marco non ha troppa voglia di essere accostato alla carriera di suo padre. Lui vorrebbe farsi conoscere per quello che è e per quello che fa, anche se è appena maggiorenne e anche non si è discostato molto dall'ambiente in cui è cresciuto. Il suo progetto, infatti, si chiama «Punto di fumo», ed è un (bel) podcast che parla di cucina. Anzi, dice lui, di storie legate alla cucina. «Il format parla in realtà delle persone dietro a questo mondo: storie, scelte, errori e percorsi», racconta. I suoi ospiti si siedono e, a differenza di quanto accade in altri programmi simili, parlano a ruota libera. L'intervistatore, Marco, si annulla quasi, resta in ascolto, fatto salvo per poche domande mirate, fatte timidamente a voce bassa.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Marco Petza, che a 19 anni è la star dei podcast gastronomici: «I miei ospiti riescono ad aprirsi perché non si aspettano che un ragazzo così giovane gli chieda dei loro errori» Notizie correlate Leggi anche: Secondo il report dell'Inps servono ancora 130 anni perché le donne si vedano riconosciuti gli stessi diritti dei loro compagni di culla. Ma perché l'orologio della parità è così lento? Leggi anche: Portobello è la prova che Marco Bellocchio, 86 anni, è uno dei nostri autori dallo sguardo più giovane