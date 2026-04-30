Manfredi Anci | Piano Casa risposta utile a una emergenza

Un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni ha dichiarato che, da due anni, si impegna a proporre proposte e raccogliere progetti per semplificare le politiche abitative. Ha aggiunto che si è spinto anche a livello europeo affinché il tema della casa fosse considerato una priorità. Questa attività si inserisce nel tentativo di rispondere a un’emergenza abitativa.

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 "Anci si è fatta parte attiva da due anni nel cercare di presentare proposte con raccolta di progetti e misure di semplificazione in materia di politiche abitative, spingendo anche in ambito europeo affinché il tema della casa diventasse una priorità. Bisogna mantenere un equilibrio tra controllo della spesa e investimenti per sostenere l'economia del Paese e questo anche attraverso le risorse destinate alle infrastrutture. Quindi, sostenere politiche attive per la casa vuol dire continuare", così il Sindaco di Napoli e Presidente dell'Anci Gaetano Manfredi alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manfredi (Anci): Piano Casa risposta utile a una emergenza Manfredi (Anci): Piano Casa risposta utile a una emergenza Notizie correlate Sicurezza sul lavoro, Manfredi: "Stiamo facendo un grande sforzo per dare una risposta a un'emergenza che ancora oggi esiste"La sicurezza sul lavoro oggi più che mai rappresenta un elemento indispensabile per tutelare i lavoratori. Leggi anche: Casa, politiche di accesso sostenibile per dare una risposta all’emergenza Contenuti e approfondimenti Si parla di: Via libera dal Cdm al Piano Casa, Meloni Poniamo basi contro emergenza abitativa. Manfredi (Anci): Piano Casa risposta utile a una emergenzaAnci si è fatta parte attiva da due anni nel cercare di presentare proposte con raccolta di progetti e misure di semplificazione in materia di politiche abitative, spingendo anche in ambito europeo a ... ilgiornale.it Piano casa, Meloni annuncia 10 miliardi per 100mila alloggiVia libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al Piano casa. La riunione del Cdm è in corso da circa un'ora. Il Cdm ha anche dato il via libera al decreto legge che rinnova il ta ... ansa.it