Mandello Fasoli raccoglie l' assist di Mariani | Sì al confronto

A Mandello, il sindaco uscente Riccardo Fasoli ha deciso di accettare l'invito di confronto pubblico arrivato dal suo sfidante Riccardo Mariani. La richiesta era stata formulata nella giornata di mercoledì, e Fasoli ha risposto positivamente, annunciando la sua disponibilità a partecipare a un dibattito pubblico. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un passo importante in vista delle prossime scadenze elettorali.

Il sindaco uscente Riccardo Fasoli accoglie e raccoglie l'invito giunto nella giornata di ieri, mercoledì, dallo sfidante Riccardo Mariani: sì al confronto pubblico.I due, che l'hanno già occupata dieci anni ciascuno e complessivamente sono alla guida di Mandello da vent'anni, sono candidati alla.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni a Mandello: Mariani invita Fasoli a un confronto all'americana