Manager e rampolli di famiglia | ecco i giovani imprenditori pronti a sbancare Firenze

A Firenze, diversi giovani imprenditori, tra manager e figli di famiglie di rilievo, stanno facendo notizia per aver avviato attività di successo. Alcuni di loro hanno inaugurato la prima azienda già a 22 anni, dimostrando una notevole determinazione e capacità imprenditoriale. La loro presenza nel panorama economico locale si sta consolidando grazie a iniziative avviate in vari settori.

Molti di loro hanno avviato esperienze imprenditoriali di successo: c'è chi ha aperto la sua prima azienda a 22 anni. C'è poi chi si è trovato ai vertici di holding internazionali e chi, un passo dietro l'altro, sta costruendo il proprio futuro con grande forza. Gli imprenditori under 40 del.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Premio Giovani Imprenditori Confcommercio: ecco le eccellenze pisaneSuccesso per il 19° Premio Giovani Imprenditori dedicato al tema ‘Il futuro è un’impresa', la kermesse dedicata alle imprese Under 40 organizzata da... Consulenza SEO e strategie digitali per imprenditori e marketing managerNel panorama digitale italiano c’è ancora molta confusione tra agenzia, freelance e consulenza strutturata.