Maltrattava i genitori da due anni allontanato da casa un 29enne

Un uomo di 29 anni è stato allontanato dalla propria abitazione dopo aver maltrattato i genitori per due anni. Le vessazioni, gli insulti e le violenze psicologiche sono state denunciate dopo un periodo in cui i genitori hanno subito in silenzio. La decisione di allontanare l’uomo è arrivata in seguito alle indagini condotte dalle forze dell’ordine. Nessuna altra informazione è stata resa nota.

Per due anni hanno subito in silenzio vessazioni, insulti e violenze psicologiche tra le mura di casa. Una situazione diventata insostenibile, interrotta solo grazie all'intervento dei carabinieri di Campogalliano, che hanno dato esecuzione a una misura cautelare nei confronti di un 29enne del.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Cocaina in casa, 29enne allontanato da Scafati: sequestri e divieto di dimoraI carabinieri della tenenza di Scafati hanno denunciato un 29enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti, a seguito di una perquisizione... Roma: maltrattava i genitori da 20 anni, arrestato 52enneUn uomo italiano di 52 anni è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dei suoi genitori, entrambi ottantacinquenni, con i quali... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Maltrattava i genitori e la sorella disabili, condannato a 15 anni; Estorce i soldi ai genitori. E li maltratta: condannato; Maltratta i genitori, terapia coatta per un 45enne: Senza farmaci diventa pericoloso; Indagato per la morte della fidanzata, maltratta la nuova compagna: braccialetto elettronico. Maltrattava da mesi gli anziani genitori: in manette un 41enne di VogheraL’uomo aveva già ricevuto un ammonimento dal questore, ma per il Gip avrebbe continuato a terrorizzare i parenti ... laprovinciapavese.gelocal.it Maltrattava i genitori, arrestato un 39enne a PolicoroA Policoro la Polizia ha arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 39 anni, originario della provincia, dopo una violenta aggressione ai propri genitori. In particolare, l’uomo, in stato di ... lagazzettadelmezzogiorno.it Maltrattava la convivente: braccialetto elettronico per un 37enne. L’uomo è anche indagato per la morte della ex fidanzata #molfetta - facebook.com facebook "Ti sfregio e ti uccido": condanna record per un 32enne che maltrattava l'ex compagna x.com