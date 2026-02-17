Roma | maltrattava i genitori da 20 anni arrestato 52enne

A Roma, un uomo di 52 anni è stato fermato dalla polizia perché da due decenni maltrattava i genitori ottantacinquenni, con cui abitava. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione di violenze ripetute, che si verificavano nella loro stessa casa.

Un uomo italiano di 52 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti nei confronti dei suoi genitori, entrambi ottantacinquenni, con i quali conviveva da vent'anni. Le indagini hanno rivelato un quadro allarmante: l'uomo minacciava costantemente i genitori, svegliandoli durante la notte e chiedendo loro denaro per acquistare droga. In diverse occasioni, ha costretto il padre a guidarlo fino al quartiere Quarticciolo, poiché non possedeva un veicolo personale. Un episodio di violenza inquietante. In un episodio particolarmente inquietante, l'uomo ha colpito con un coltello il cuscino su cui dormiva il padre, sfiorandogli il viso.