Un nuovo scombussolamento si aggiunge al mondo di Yellowstone, con la decisione del regista di abbandonare il progetto dopo aver lavorato come showrunner. La notizia arriva in un momento di grande fermento per la serie, che ha visto diversi cambiamenti negli ultimi mesi. La sua uscita potrebbe influenzare la produzione e il futuro della narrazione, creando una frattura tra gli addetti ai lavori e i fan della saga.

Il franchise di Yellowstone non smette di generare drammi, e questa volta la tensione esplode dietro le quinte. Secondo quanto confermato da The Hollywood Reporter, infatti, Chad Feehan, creatore e showrunner dell’attesissimo spinoff Dutton Ranch, ha abbandonato il progetto a meno di un mese dal debutto ufficiale. Nonostante il terremoto produttivo, la data di uscita di Dutton Ranch resta fissata per il 15 maggio su Paramount+. Lo show riprende le fila dei personaggi più amati dai fan, Beth Dutton (Kelly Reilly) e Rip Wheeler (Cole Hauser), mentre cercano di costruirsi un futuro nel Texas meridionale, lontano dai fantasmi del Montana. Qui i due si scontreranno con un ranch rivale spietato in una terra dove il perdono è raro e la sopravvivenza ha un costo altissimo.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Tempesta nel Taylor Sheridan-verse: lo showrunner di “Dutton Ranch” lascia la serie

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