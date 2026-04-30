Martedì si è spento a 90 anni un noto dirigente del calcio forlivese, figura molto conosciuta nel mondo sportivo locale. Per diversi anni ha rappresentato un punto di riferimento nel settore, lasciando un’impronta significativa nel panorama sportivo della zona. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra le persone che lo avevano conosciuto e apprezzato nel corso della sua lunga carriera.

Addio a Gino Balelli. Se ne è andato martedì, all’età di novant’anni, un personaggio conosciutissimo nell’ambiente del calcio forlivese. Piccolo di statura, grande nei sentimenti, Balelli era stato per anni dirigente della squadra del Ronco, il club della frazione dove risiedeva, nel quale si era fatto apprezzare per la disponibilità e la competenza uniti dall’amore per lo sport e per la vita. Dalla battuta secca, sempre misurata e centrata e lo sguardo vispo, l’esperto dirigente aveva contribuito alla crescita calcistica di un giovanissimo Emiliano Salvetti che, proprio col soprannome ‘Il Genio del Ronco’, da quegli anni aveva spiccato il volo verso una carriera ai massimi livelli del calcio italiano.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lutto. Addio al dirigente Gino Balelli anima per tanti anni del Ronco

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